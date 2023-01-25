МОК назвал условия допуска российских спортсменов до соревнований
МОК предложил допустить до соревнований спортсменов из РФ, которые не поддерживают СВО
Международный олимпийский комитет предложил допустить до соревнований тех спортсменов из РФ, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО) на Украине. Об этом свидетельствует заявление на сайте МОК.
"Только спортсмены, полностью соблюдающие Олимпийскую хартию, могут участвовать в соревнованиях. Это означает, что соревноваться могут только те, кто не выступает против миротворческой миссии МОК, активно поддерживая спецоперацию на Украине", — сказано в сообщении.
Ещё одним условием является полное соблюдение Всемирного антидопингового кодекса и всех соответствующих положений. В МОК уточнили, что спортсмены будут выступать на соревнованиях как нейтральные, то есть они не смогут представлять свою страну или организацию в государстве.
Ранее Лайф писал, что МОК оставил Россию и Белоруссию без показа Олимпийских игр до 2032 года. Все медиаправа на трансляцию в Европе четырёх Олимпиад в период с 2026 по 2032 год переданы EBU и WBD. В комитете отметили, что распределение прав на СМИ в странах было приостановлено в рамках европейского тендерного процесса.
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