МОК назвал условия допуска российских спортсменов до соревнований

Международный олимпийский комитет предложил допустить до соревнований тех спортсменов из РФ, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО) на Украине. Об этом свидетельствует заявление на сайте МОК.

"Только спортсмены, полностью соблюдающие Олимпийскую хартию, могут участвовать в соревнованиях. Это означает, что соревноваться могут только те, кто не выступает против миротворческой миссии МОК, активно поддерживая спецоперацию на Украине", — сказано в сообщении.