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25 января, 18:22

Медведев назвал Валенсу проплаченным провокатором за предложение "прикончить" Россию

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что бывший президент Польши Лех Валенса, который предложил воспользоваться "шансом" и "прикончить" Россию и Китай, является проплаченным провокатором.

"Экс-президент Польши Лех Валенса жжёт, говоря, что пришло время для поляков прикончить Россию и Китай руками Германии. Браво, умения проплаченного секретной службой социалистической Польши провокатора говорят сами за себя. Так держать", — написал Медведев в Twitter.

В Польше усилили охрану экс-президента Валенсы после его скандального заявления о России

В Польше усилили охрану экс-президента Валенсы после его скандального заявления о России

Ранее Лайф писал, что экс-президент Польши Валенса увидел уникальный шанс "разобраться" с Россией. Он указал, что в "этой ситуации" понять это надо именно немцам.

Валенса в последнее время сделал не одно русофобское заявление. Например, ранее он предлагал "расчленить" РФ и сократить её население до 50 млн человек, форсировав в России "смену политического строя" с помощью восстания 60 народов. При этом ещё в 2020 году Валенса давал интервью RT и предлагал России и Польше помириться назло Западу.

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Kremlin.ru

Арина Родионова

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