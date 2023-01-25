Медведев назвал Валенсу проплаченным провокатором за предложение "прикончить" Россию

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что бывший президент Польши Лех Валенса, который предложил воспользоваться "шансом" и "прикончить" Россию и Китай, является проплаченным провокатором.

"Экс-президент Польши Лех Валенса жжёт, говоря, что пришло время для поляков прикончить Россию и Китай руками Германии. Браво, умения проплаченного секретной службой социалистической Польши провокатора говорят сами за себя. Так держать", — написал Медведев в Twitter.

Ранее Лайф писал, что экс-президент Польши Валенса увидел уникальный шанс "разобраться" с Россией. Он указал, что в "этой ситуации" понять это надо именно немцам.