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25 января, 18:13

Зеленский обсудил с генсеком НАТО передачу Киеву "принципиально нового вооружения"

Украинский лидер Владимир Зеленский обсудил с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом передачу "принципиально нового вооружения" Киеву западными странами. Также в беседе стороны затронули вопрос отправки Незалежной танков.

"Обсудили с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом дальнейшую консолидацию партнёров для поддержки Украины, в том числе расширение танковой коалиции, разблокирование передачи принципиально новых видов вооружения", — написал президент Незалежной в "Твиттере".

Вместе с тем Зеленский и Столтенберг говорили о необходимых дальнейших шагах Киева по членству в НАТО.

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Telegram / V_Zelenskiy_official

Наталья Исакова

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