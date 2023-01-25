Зеленский обсудил с генсеком НАТО передачу Киеву "принципиально нового вооружения"
Украинский лидер Владимир Зеленский обсудил с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом передачу "принципиально нового вооружения" Киеву западными странами. Также в беседе стороны затронули вопрос отправки Незалежной танков.
"Обсудили с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом дальнейшую консолидацию партнёров для поддержки Украины, в том числе расширение танковой коалиции, разблокирование передачи принципиально новых видов вооружения", — написал президент Незалежной в "Твиттере".
Вместе с тем Зеленский и Столтенберг говорили о необходимых дальнейших шагах Киева по членству в НАТО.
Ранее президент США Джо Байден анонсировал отправку на Украину 31 Abrams. Для украинских военных также разработают программу подготовки для эксплуатации танков. При этом американский лидер утверждает, что действия Запада в контексте Киева якобы не представляют угрозы для России.
Telegram / V_Zelenskiy_official