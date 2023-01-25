Байден анонсировал отправку на Украину 31 танка Abrams
Американский лидер Джо Байден заявил, что США приняли решение передать Украине 31 танк M1 Abrams. Об этом стало известно во время выступления президента в Белом доме.
"Сегодня я объявляю, что США направят Украине 31 танк Abrams. [Это число] эквивалентно одному украинскому [танковому] батальону", — отметил Байден.
В свою очередь, представитель вашингтонской администрации высокого ранга в беседе с журналистами ранее подчеркнула, что это объявление является продолжением усилий США по предоставлению Киеву возможностей для собственной защиты. Она уточнила, что передача вооружения происходит в рамках инициативы по содействию безопасности Украины, которая предусматривает, что Минобороны подписывает контракты с производителями. То есть предоставления техники напрямую из запасов Пентагона не происходит, из-за этого поставка танков потребует месяцев, а не недель.
Личный состав украинских военных будут обучать применению Abrams за пределами Незалежной, однако конкретного места в администрации США не называют. Техника, по словам представителя исполнительной ветви власти Штатов, являет собой сложные системы, которые требуют подготовки. В администрации отметили, что Вашингтон поставит Украине топливо для танков. При этом пока не ясно, будут ли США всегда снабжать Незалежную горючим. Примечательно, что у газотурбинных двигателей танков высокий уровень расхода авиационного керосина. В ходе брифинга также стало известно, что Америка отправит Киеву и восемь ремонтно-эвакуационных машин M88.
Ранее Байден заявил о готовности ВСУ перейти в контрнаступление. Глава Белого дома также добавил, что Вашингтон вместе с союзниками продолжит готовить украинских бойцов.
ТАСС / Zuma