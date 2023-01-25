Байден рассказал, на каких условиях США хотят прекращения конфликта на Украине

Соединённые Штаты хотят урегулирования конфликта на Украине на справедливых и прочных условиях. Такое заявление сделал американский лидер Джо Байден.

"Вот чего все мы хотим — завершения этого конфликта. На справедливых и прочных условиях", — сказал он в ходе выступления в Белом доме.

При этом Байден утверждает, что действия Запада в контексте Киева якобы не представляют угрозы для России. По его словам, цель поставок вооружения заключается не в эскалации напряжённости с Москвой, а в помощи украинцам. Поэтому Вашингтон будет поддерживать украинскую сторону столько, сколько потребуется, подчеркнул глава Белого дома.