Байден рассказал, на каких условиях США хотят прекращения конфликта на Украине
Байден: США хотят прекращения конфликта на Украине на справедливых и прочных условиях
Соединённые Штаты хотят урегулирования конфликта на Украине на справедливых и прочных условиях. Такое заявление сделал американский лидер Джо Байден.
"Вот чего все мы хотим — завершения этого конфликта. На справедливых и прочных условиях", — сказал он в ходе выступления в Белом доме.
При этом Байден утверждает, что действия Запада в контексте Киева якобы не представляют угрозы для России. По его словам, цель поставок вооружения заключается не в эскалации напряжённости с Москвой, а в помощи украинцам. Поэтому Вашингтон будет поддерживать украинскую сторону столько, сколько потребуется, подчеркнул глава Белого дома.
Ранее Байден анонсировал отправку на Украину 31 Abrams. Личный состав украинских военных также будут обучать применению данной боевой техники за пределами Незалежной, однако конкретного места в администрации США не называют.
Flickr / Whitehouse