"Л'Этуаль" — концлагерь "бюджетной" красоты
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
25 января, 17:56

Байден рассказал, на каких условиях США хотят прекращения конфликта на Украине

Байден: США хотят прекращения конфликта на Украине на справедливых и прочных условиях

Соединённые Штаты хотят урегулирования конфликта на Украине на справедливых и прочных условиях. Такое заявление сделал американский лидер Джо Байден.

"Вот чего все мы хотим — завершения этого конфликта. На справедливых и прочных условиях", — сказал он в ходе выступления в Белом доме.

При этом Байден утверждает, что действия Запада в контексте Киева якобы не представляют угрозы для России. По его словам, цель поставок вооружения заключается не в эскалации напряжённости с Москвой, а в помощи украинцам. Поэтому Вашингтон будет поддерживать украинскую сторону столько, сколько потребуется, подчеркнул глава Белого дома.

Байден заявил о готовности ВСУ перейти в контрнаступление

Байден заявил о готовности ВСУ перейти в контрнаступление

Ранее Байден анонсировал отправку на Украину 31 Abrams. Личный состав украинских военных также будут обучать применению данной боевой техники за пределами Незалежной, однако конкретного места в администрации США не называют.

Обложка ©

Flickr / Whitehouse

Наталья Исакова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров