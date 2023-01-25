Рогов: В Запорожской области уничтожено командование 128-й бригады ВСУ
Военные РФ уничтожили в Запорожской области командование 128-й бригады ВСУ. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Теперь уже и в Запорожской области уничтожен командный пункт 128-й бригады, до этого у них командный состав не погибал", — сказал он в эфире телеканала НТС.
Ранее Лайф писал, что российские войска продолжают успешное наступление на Донецком направлении. В Минобороны также сообщили, что военные РФ уничтожили два склада боеприпасов ВСУ в районах населённых пунктов Разлив и Константиновка в ДНР.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ