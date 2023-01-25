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25 января, 17:58

Рогов: В Запорожской области уничтожено командование 128-й бригады ВСУ

Военные РФ уничтожили в Запорожской области командование 128-й бригады ВСУ. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Теперь уже и в Запорожской области уничтожен командный пункт 128-й бригады, до этого у них командный состав не погибал", — сказал он в эфире телеканала НТС.

ВС РФ не дали ВСУ переправиться на левый берег Днепра для высадки диверсантов

ВС РФ не дали ВСУ переправиться на левый берег Днепра для высадки диверсантов

Ранее Лайф писал, что российские войска продолжают успешное наступление на Донецком направлении. В Минобороны также сообщили, что военные РФ уничтожили два склада боеприпасов ВСУ в районах населённых пунктов Разлив и Константиновка в ДНР.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Варвара Романова

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