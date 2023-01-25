Рогов: В Запорожской области уничтожено командование 128-й бригады ВСУ

Военные РФ уничтожили в Запорожской области командование 128-й бригады ВСУ. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Теперь уже и в Запорожской области уничтожен командный пункт 128-й бригады, до этого у них командный состав не погибал", — сказал он в эфире телеканала НТС.