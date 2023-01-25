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25 января, 18:04

В Минобороны Норвегии заявили о намерении поставить на Украину танки

Норвегия намерена передать Украине танки, заявил глава Минобороны Королевства Бьёрн Арильд Грам. По его мнению, боевые машины сейчас стали очень востребованы.

"Норвегия и правительство поддерживают передачу танков Украине. Норвегия должна быть вовлечена [в военную помощь Киеву]", — приводит слова министра NRK.

При этом руководитель ведомства не уточнил число танков. А отвечая на вопрос о том, будут ли они такого же типа, что и немецкие, заметил, что существуют разные варианты техники. Так, у Норвегии есть Leopard 4. Министр также подчеркнул, что Осло поддержит украинских военных в вопросах обучения и финансирования.

Колокольцев пообещал, что немецкие танки будут сожжены, как и 70 лет назад

Колокольцев пообещал, что немецкие танки будут сожжены, как и 70 лет назад

Как ранее сообщал Лайф, американский лидер Джо Байден заявил, что США приняли решение передать Украине 31 танк M1 Abrams. При этом для поставки техники потребуются месяцы, а не недели.

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ТАСС / EPA / HEIKO JUNGE

Никита Осипов

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