В Минобороны Норвегии заявили о намерении поставить на Украину танки
Норвегия намерена передать Украине танки, заявил глава Минобороны Королевства Бьёрн Арильд Грам. По его мнению, боевые машины сейчас стали очень востребованы.
"Норвегия и правительство поддерживают передачу танков Украине. Норвегия должна быть вовлечена [в военную помощь Киеву]", — приводит слова министра NRK.
При этом руководитель ведомства не уточнил число танков. А отвечая на вопрос о том, будут ли они такого же типа, что и немецкие, заметил, что существуют разные варианты техники. Так, у Норвегии есть Leopard 4. Министр также подчеркнул, что Осло поддержит украинских военных в вопросах обучения и финансирования.
Как ранее сообщал Лайф, американский лидер Джо Байден заявил, что США приняли решение передать Украине 31 танк M1 Abrams. При этом для поставки техники потребуются месяцы, а не недели.
ТАСС / EPA / HEIKO JUNGE