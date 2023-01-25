В Минобороны Норвегии заявили о намерении поставить на Украину танки

При этом руководитель ведомства не уточнил число танков. А отвечая на вопрос о том, будут ли они такого же типа, что и немецкие, заметил, что существуют разные варианты техники. Так, у Норвегии есть Leopard 4. Министр также подчеркнул, что Осло поддержит украинских военных в вопросах обучения и финансирования.