В Польше усилили охрану экс-президента Валенсы после его скандального заявления о России
Super Express: Охрана экс-президента Польши Валенсы усилена после его слов о России
Охрана экс-президента Польши Леха Валенсы усилена после его слов о России. Как сообщает издание Super Express, меры безопасности ужесточились после скандального высказывания в интервью газете Le Figaro о необходимости уменьшения населения РФ. СМИ стало известно, что Валенсу заметили около церкви, при этом в храме его ждал охранник.
"У него до сих пор были водитель и один телохранитель, а теперь впервые появилось два. Они оглядывались повсюду и усиливали бдительность. Один сидел в паре скамеек от него. Он уже ждал там перед мессой Валенсу и проверял, безопасно ли там. Они никогда так не делали раньше", — сообщил фотожурналист, видевший экс-президента Польши.
Лайф напоминает, что ранее Валенса призвал Запад форсировать в РФ "смену политического строя", подняв восстание 60 народов. По его мнению, для достижения безопасности в мире страну надо "расчленить" и "вернуть её к населению менее 50 миллионов". В Кремле отреагировали на слова Валенсы и заверили, что высказывания экс-президента Польши не повлияют на суверенитет России.
Maddie Malhotra / Boston Red Sox / Getty Images