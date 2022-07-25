В Польше усилили охрану экс-президента Валенсы после его скандального заявления о России

Охрана экс-президента Польши Леха Валенсы усилена после его слов о России. Как сообщает издание Super Express, меры безопасности ужесточились после скандального высказывания в интервью газете Le Figaro о необходимости уменьшения населения РФ. СМИ стало известно, что Валенсу заметили около церкви, при этом в храме его ждал охранник.

"У него до сих пор были водитель и один телохранитель, а теперь впервые появилось два. Они оглядывались повсюду и усиливали бдительность. Один сидел в ​​паре скамеек от него. Он уже ждал там перед мессой Валенсу и проверял, безопасно ли там. Они никогда так не делали раньше", — сообщил фотожурналист, видевший экс-президента Польши.