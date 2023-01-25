Швейцария присоединилась к девятому пакету антироссийских санкций ЕС

Швейцария присоединилась к девятому пакету санкций против России, одобренному ранее Евросоюзом. Об этом говорится в заявлении правительства страны.

"Федеральный совет принял решение о дополнительных санкционных мерах в отношении РФ. Таким образом, он принимает последние меры, принятые ЕС в рамках девятого пакета санкций. Они вступят в силу 25 января 2023 года в 18:00 (20:00 мск. — Прим. Лайфа)", — указано в заявлении.

В частности, в санкционный список добавлено около 200 организаций и физических лиц, на которых распространяются ограничения, введённые Брюсселем. Также речь идёт об усилении контроля за экспортом продукции двойного назначения и запрете на поставку в РФ двигателей для авиации, в том числе для беспилотников.