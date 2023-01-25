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25 января, 18:25

Швейцария присоединилась к девятому пакету антироссийских санкций ЕС

Швейцария присоединилась к девятому пакету санкций против России, одобренному ранее Евросоюзом. Об этом говорится в заявлении правительства страны.

"Федеральный совет принял решение о дополнительных санкционных мерах в отношении РФ. Таким образом, он принимает последние меры, принятые ЕС в рамках девятого пакета санкций. Они вступят в силу 25 января 2023 года в 18:00 (20:00 мск. — Прим. Лайфа)", — указано в заявлении.

В частности, в санкционный список добавлено около 200 организаций и физических лиц, на которых распространяются ограничения, введённые Брюсселем. Также речь идёт об усилении контроля за экспортом продукции двойного назначения и запрете на поставку в РФ двигателей для авиации, в том числе для беспилотников.

Стало известно содержание десятого, юбилейного пакета санкций ЕС

Стало известно содержание десятого, юбилейного пакета санкций ЕС

Напомним, 16 декабря ЕС опубликовал девятый пакет антироссийских ограничений. Под рестрикции, в частности, подпали вице-премьер Татьяна Голикова, директор Росгвардии Виктор Золотов, министр просвещения Сергей Кравцов, глава Министерства науки и образования Валерий Фальков, министр труда Антон Котяков, глава МЧС Александр Куренков и министр юстиции Константин Чуйченко.

Обложка ©

Unsplash

Наталья Исакова

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