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25 января, 19:33

Попутал агрессии: Байден попытался выдать каламбур, но в Финляндии и Украине не оценят

Байден заявил об "украинской агрессии" и "НАТОлизации" Финляндии

Президент США Джо Байден вновь допустил оговорки в публичном выступлении. Он заявил о "противостоянии украинской агрессии" и "НАТОлизации" Финляндии. Последнее, как добавил глава Белого дома, не оправдывает ожидания руководства России.

"Вы можете вспомнить, некоторое время назад, когда меня спросили об ожиданиях, я сказал: дайте знать Путину, что он рассчитывал "финляндизировать" Европу, а получает "НАТОлизацию" Финляндии, — этого он никогда не планировал", — заявил Байден журналистам в Белом доме.

Кроме каламбура относительно готовности Финляндии к вхождению в Североатлантический альянс американский лидер выдал обидную для Киева оговорку об Украине. Он заявил, что очередной пакет поддержки властей этой страны со стороны США "поможет противостоять жестокой украинской агрессии". И добавил: "Которая происходит из-за России".

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Ранее Лайф писал, что Байден назвал жителей Украины "народом Урана". Стоявший рядом президент Украины Владимир Зеленский эту оговорку коллеги или не заметил, или не подал виду.

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ТАСС / АР / Carolyn Kaster

Арина Родионова

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