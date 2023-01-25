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25 января, 19:03

Россию решил покинуть производитель розеток и кабелей из Франции

Производитель электрооборудования Legrand решил покинуть Россию

Производитель электрооборудования из Франции — компания Legrand решила покинуть Россию. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на её сайте.

"В связи с недавними событиями <…> Legrand приняла решение прекратить ведение деятельности в России", — отмечается там.

В компании добавили, что теперь изучают варианты по передаче контроля над своим бизнесом в России. Его оценивают в 1,5% от общего объёма продаж за прошлый год. В Legrand считают, что уход с российского рынка— "лучший вариант" для обеспечения работы компании и для её клиентов.

Компания Legrand выпускает различное электрооборудование, например розетки, кабели, системы автоматизации, защитно-коммутационное оборудование, распределительные шкафы и щиты и так далее.

Подсчёты экономистов раскрыли правду о том, сколько компаний ушло из России

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Вместе с тем есть компании, которые возвращаются на российский рынок. Так, автоконцерн Toyota возобновил поставки некоторых запчастей. Произошло это в конце прошлого года. Кроме того, российская дочка компании "Тойота мотор" одобрила для своих официальных дилеров параллельный импорт.

Обложка ©

Wikipedia \ Babsy

Андрей Григорьев

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