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25 января, 18:49

В США заявили, что решение Путина по Украине привело Вашингтон к суете и отчаянию

Экс-советник Пентагона Макгрегор: Решение Путина по Украине ввергло США в отчаяние

Решение президента РФ Владимира Путина о начале спецоперации на Украине, направленной на защиту интересов России, привело к отчаянию США. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в ютуб-канале.

"Мне кажется, что мы много всего делаем из-за отчаяния. <…> Когда руководство в Вашингтоне решило спровоцировать войну против России, она просто ответила тем, что начала защищаться. <…> Русские увидели, что перед ними огромная украинская армия, которая готовится к нападению, после чего сказали: "С нас хватит, мы положим этому конец", — напомнил он.

Макгрегор также заявил, что экономическая изоляция России, исходящая от западных стран, потерпела фиаско. Идея оставить Москву без ресурсов провалилась. Благодаря своевременным и грамотным действиям Путина, отмечает полковник, Запад не смог нанести стратегическое поражение РФ.

"Они стали постепенно укреплять свои позиции на юге и начали ограниченные операции с целью заманить ВСУ. И у россиян это получилось. Это привело к невероятным потерям украинских силовиков", — резюмировал Макгрегор.

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Как писал Лайф ранее, Помпео признал, что США давно готовили Украину к конфликту. Соединённые Штаты Америки занимались обучением Вооружённых сил Украины на протяжении длительного времени, заявил он.

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kremlin.ru

Арина Родионова

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