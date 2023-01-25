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25 января, 18:39

На севере Москвы "газель" Минобороны РФ насмерть сбила пешехода, ещё двое пострадали

"Газель", принадлежащая Минобороны РФ, сбила трёх человек на Ленинградском шоссе на севере Москвы. В результате аварии один погиб, ещё двое госпитализированы в тяжёлом состоянии.

Кадры с места аварии в Москве, где "газель" Минобороны сбила трёх человек. Видео © LIFE

В пресс-службе столичной Госавтоинспекции уточнили, что пешеходы пересекали дорогу в неположенном месте. На участке аварии в настоящее время уже перекрыто движение по трём из четырёх полос, на месте работают экстренные службы и следователи.

Девять человек погибли в ДТП с микроавтобусом и грузовиком под Тулой

Девять человек погибли в ДТП с микроавтобусом и грузовиком под Тулой

А ранее Лайф сообщал, что четыре человека погибли в ДТП со скорой в Новосибирской области. Авария произошла на автодороге "Северный обход", когда медицинский УАЗ наехал на ограждения, после чего выехал на встречку, где столкнулся с иномаркой и загорелся.

Обложка ©

Кадр из видео LIFE

Наталья Исакова

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