Словакия назвала условия для передачи танков Т-72 Украине

Словакия может передать Украине свои танки Т-72, если получит взамен современную западную бронетехнику. Об этом сообщила пресс-секретарь Минобороны республики Мартина Ковал-Какашчикова. Портал Teraz уточняет, что пока переговоры о выделении боевых машин Незалежной не ведутся.

"Мы понимаем потребность Украины в приобретении как можно большего количества тяжёлой наземной техники и готовы говорить о немедленном предоставлении словацких танков Т-72, но только в случае адекватной замены", — отметила она, имея в виду, немецкие танки Leopard 2A4.