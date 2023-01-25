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25 января, 18:51

Словакия назвала условия для передачи танков Т-72 Украине

Словакия передаст Киеву танки Т-72 при получении взамен современной западной бронетехники

Словакия может передать Украине свои танки Т-72, если получит взамен современную западную бронетехнику. Об этом сообщила пресс-секретарь Минобороны республики Мартина Ковал-Какашчикова. Портал Teraz уточняет, что пока переговоры о выделении боевых машин Незалежной не ведутся.

"Мы понимаем потребность Украины в приобретении как можно большего количества тяжёлой наземной техники и готовы говорить о немедленном предоставлении словацких танков Т-72, но только в случае адекватной замены", — отметила она, имея в виду, немецкие танки Leopard 2A4.

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Ранее о намерении поставить на Украину танки заявили в Норвегии. Осло поддержит ВСУ в вопросах обучения и финансирования.

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Shutterstock

Никита Осипов

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