Бизнесмен снял штаны, чтобы защитить жену от "трансвестита" во время рейса в Петербург

Пьяный бизнесмен приревновал жену к "трансвеститу" и, пытаясь спасти её, предложил незнакомцу заняться сексом. Такой необычный инцидент произошёл во время рейса Дубай – Санкт-Петербург. Только "защитник" панику поднял — за угрозу жене он принял 26-летнюю девушку.

Как сообщает телеграм-канал Mash, 48-летний бизнесмен Кирилл направлялся с супругой домой из Эмиратов. Во время перелёта пара поссорилась, поэтому женщина отсела на свободное место рядом с "таинственной фигурой", которая не на шутку напугала предпринимателя. Он был уверен: любимую хочет совратить некий трансвестит.

Мужчина не растерялся: он снял штаны и, крича на весь самолёт, призвал "трансвестита" уединиться — лишь бы только он отстал от жены. Однако жест Кирилла не оценили стюарды. Они скрутили мужчину и даже сломали ему палец на руке. А в аэропорту его уже передали полицейским. Был ли буйный пассажир под действием каких-то веществ или алкоголя, пока не ясно.