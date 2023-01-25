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25 января, 20:23

В Сочи водитель BMW насмерть сбил 14-летнюю девочку-пешехода

В Сочи водитель BMW насмерть сбил 14-летнюю девочку на зебре

<p>BMW, сбивший насмерть 14-летнюю девочку в Сочи. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/gibddsochi" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Госавтоинспекция г. Сочи</a></p>

BMW, сбивший насмерть 14-летнюю девочку в Сочи. Фото © Telegram / Госавтоинспекция г. Сочи

В Сочи на улице Яна Фабрициуса случилась смертельная авария: 26-летний водитель машины марки BMW сбил 14-летнюю девочку, переходившую дорогу по зебре. Об этом пишет местная Госавтоинспекция в своём Telegram-канале.

Трагедия произошла в районе дома 37 в 18:50. Пострадавшая скончалась на месте ЧП от полученных травм. Прокуратура начала проверку по факту произошедшего.

"Госавтоинспекция г. Сочи напоминает водителям, что при подъезде к пешеходному переходу необходимо снизить скорость, при наличии пешеходов — остановиться и пропустить их. Опережать или обгонять на пешеходном переходе или вблизи него транспортные средства ЗАПРЕЩЕНО", — напомнили в Telegram-канале ведомства.

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Анатолий Симоненко

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