В Сочи водитель BMW насмерть сбил 14-летнюю девочку-пешехода

В Сочи на улице Яна Фабрициуса случилась смертельная авария: 26-летний водитель машины марки BMW сбил 14-летнюю девочку, переходившую дорогу по зебре. Об этом пишет местная Госавтоинспекция в своём Telegram-канале.

Трагедия произошла в районе дома 37 в 18:50. Пострадавшая скончалась на месте ЧП от полученных травм. Прокуратура начала проверку по факту произошедшего.

"Госавтоинспекция г. Сочи напоминает водителям, что при подъезде к пешеходному переходу необходимо снизить скорость, при наличии пешеходов — остановиться и пропустить их. Опережать или обгонять на пешеходном переходе или вблизи него транспортные средства ЗАПРЕЩЕНО", — напомнили в Telegram-канале ведомства.