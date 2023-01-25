"Л'Этуаль" — концлагерь "бюджетной" красоты
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
25 января, 20:04

Мигрант японским мечом зарубил священника у часовни в Испании

В Испании марокканец с катаной напал на людей у часовни

В Испании один человек погиб, четверо получили ранения в результате нападения мужчины с катаной (длинным японским мечом). Это случилось в часовне, расположенной в городе Кадис, сообщает газета "Мундо".

Задержание нападавшего. Видео © Twitter / alfonso_poza / IBCNews_

Как передаёт издание со ссылкой на местную полицию, напал выходец из Марокко, его уже задержали. Чем он руководствовался, выясняется.

Катана нападавшего. Фото © Twitter / TenHipo

Катана нападавшего. Фото © Twitter / TenHipo

По данным местных СМИ, убит священник. Преступник во время нападения выкрикивал религиозные лозунги. Он был задержан неподалёку от места ЧП.

Под Хабаровском гости зарезали хозяйку квартиры за кусок осетра и тушку цыплёнка

Под Хабаровском гости зарезали хозяйку квартиры за кусок осетра и тушку цыплёнка

Ранее Лайф сообщал, что в японской префектуре Сидзуока 13-летняя школьница зарезала спящую мать. Причиной такого поступка стал смартфон девочки, в котором она проводила большую часть свободного времени.

Обложка ©

Полиция на месте ЧП. Фото © Twitter / CristinaSegui_

Андрей Григорьев

Подписаться на LIFE

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров