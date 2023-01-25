Мигрант японским мечом зарубил священника у часовни в Испании

В Испании один человек погиб, четверо получили ранения в результате нападения мужчины с катаной (длинным японским мечом). Это случилось в часовне, расположенной в городе Кадис, сообщает газета "Мундо".

Задержание нападавшего. Видео © Twitter / alfonso_poza / IBCNews_

Как передаёт издание со ссылкой на местную полицию, напал выходец из Марокко, его уже задержали. Чем он руководствовался, выясняется.

Катана нападавшего. Фото © Twitter / TenHipo

По данным местных СМИ, убит священник. Преступник во время нападения выкрикивал религиозные лозунги. Он был задержан неподалёку от места ЧП.