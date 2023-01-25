Мигрант японским мечом зарубил священника у часовни в Испании
В Испании марокканец с катаной напал на людей у часовни
В Испании один человек погиб, четверо получили ранения в результате нападения мужчины с катаной (длинным японским мечом). Это случилось в часовне, расположенной в городе Кадис, сообщает газета "Мундо".
Задержание нападавшего. Видео © Twitter / alfonso_poza / IBCNews_
Как передаёт издание со ссылкой на местную полицию, напал выходец из Марокко, его уже задержали. Чем он руководствовался, выясняется.
Катана нападавшего. Фото © Twitter / TenHipo
По данным местных СМИ, убит священник. Преступник во время нападения выкрикивал религиозные лозунги. Он был задержан неподалёку от места ЧП.
Ранее Лайф сообщал, что в японской префектуре Сидзуока 13-летняя школьница зарезала спящую мать. Причиной такого поступка стал смартфон девочки, в котором она проводила большую часть свободного времени.
Полиция на месте ЧП. Фото © Twitter / CristinaSegui_