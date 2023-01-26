Военный эксперт указал на слабое место танков НАТО в условиях Украины

Танки Amrams и Leopard, которые страны НАТО намерены поставить Киеву, недостаточно хорошо подходят для дистанций боя, типичных для территории Украины. Об этом заявил один из ведущих военных экспертов РФ и главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.

Он сослался на исследования американских военных специалистов насчёт европейского театра военных действий. Они отмечали, что 55% территории Украины — это закрытая местность с дальностью прямой видимости меньше 500 метров. Дистанции до 2000 и 2500 метров составляют всего 16% от общей территории, тогда как броня натовских танков позволяет уверенно действовать на дальности более 2000 метров. К тому же, отметил эксперт, эти танки не оснащены, как российские, динамической защитой от кумулятивных боеприпасов. Поэтому, учитывая протяжённость открытой местности на Украине, натовские танки могут пробиваться снарядами российских танковых пушек 2А46 и противотанковых орудий МТ-12 "Рапира" советской разработки. Также эксперт подчеркнул, что для этой местности у "Абрамсов", "Леопардов" и "Челленджеров-2" слишком большие размеры.

"Их габариты будут удобны для поражения на дистанциях до 300 метров из классического ручного гранатомёта РПГ-7. На более близких дистанциях эти танки — отличная цель для реактивных противотанковых гранат", — пояснил эксперт в интервью РИА "Новости".

Ещё одним ограничительным фактором с точки зрения эффективности он назвал массу западных танков. Самый "лёгкий" из них — "Леопард" 2А6, он весит 62,3 тонны. Мураховский считает, что из-за этого танки НАТО будут преимущественно двигаться вдоль дорог, избегая пересечённой местности. При этом у этих танков "серьёзная огневая мощь", которую нельзя списывать со счетов. А "Абрамсы" оснащены противопехотными боеприпасами: снаряд M1028 содержит 1098 готовых поражающих элементов.