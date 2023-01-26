Белый дом заверил, что поставки танков Украине не несут угрозы для России

Американские власти не отвергают заявлений России об опасности эскалации ситуации вокруг Незалежной и перехода за "красные линии". При этом власти США не склонны считать, что решение отправить танки Киеву представляет "наступательную угрозу" для России. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Эти танки предназначены для того, чтобы помочь Украине эффективно сражаться на открытой местности, защищать свой суверенитет и территорию, возвращать обратно территорию. Они не представляют собой наступательную угрозу для России", — сказал он в ходе брифинга.