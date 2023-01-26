Белый дом заверил, что поставки танков Украине не несут угрозы для России
Американские власти не отвергают заявлений России об опасности эскалации ситуации вокруг Незалежной и перехода за "красные линии". При этом власти США не склонны считать, что решение отправить танки Киеву представляет "наступательную угрозу" для России. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
"Эти танки предназначены для того, чтобы помочь Украине эффективно сражаться на открытой местности, защищать свой суверенитет и территорию, возвращать обратно территорию. Они не представляют собой наступательную угрозу для России", — сказал он в ходе брифинга.
Напомним, 25 января США анонсировали отправку Киеву 31 танка Abrams. Как ожидается, на это потребуется по меньшей мере несколько месяцев. В тот же день Правительство Германии официально объявило, что передаст Украине танки Leopard 2. Это будет рота из 14 боевых машин. А ещё Берлин разрешит другим странам реэкспорт этих танков.
Army.mil / Sgt. Paula Taylor