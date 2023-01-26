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25 января, 22:02

В России предложили забирать дачи и участки за долги

"Известия": Риелторы призвали разрешить изъятие дач за долги по взносам

Если владельцы дач в садово-товарищеских сообществах три года не платят целевые и членские взносы, то такую собственность надо у них изымать. С соответствующим предложением в Правительство России обратился центр загородной недвижимости федеральной компании "Этажи".

Как рассказал газете "Известия" руководитель организации Антон Сауков, около 10–20% в товариществах — заброшенные земли. Например, владелец умер, наследники не вступили в пользование, бросили за ненадобностью. Сейчас изъять и продать такие участки можно только в случае соразмерности долга стоимости участка, что бывает редко. А срок исковой давности — три года. В "Этажах" предлагают увеличить этот срок до десяти лет, чтобы долги могли стать соразмерны цене земли и домика. Риелторы считают, что можно будет выставлять участки для выкупа соседей, а потом уже на свободный доступ.

Другие эксперты отмечают, что главное не увести инициативу в крайности, чтоб недвижимость вообще не стали изымать у тех, кто не оплатил, например, за два месяца. Другие добавили, что право гражданина на частную собственность закреплено в Конституции РФ и является одним из важнейших, и предостерегли от злоупотребления правами после изъятия со стороны СНТ. Третьи указали на то, что, если хозяин не пользуется участком, значит, он не пользуется и коммуникациями, и другими благами, поэтому какой с него спрос. Специалисты напомнили и о защите малоимущих слоёв населения в случае, если это единственное жильё для человека.

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Агентство городских новостей "Москва"

Арина Родионова

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