"Самозабвенно поддерживают неонацистов": Захарова отреагировала на демарш Польши по музею Аушвиц-Биркенау

Переписать историю, стерев из памяти ужасы нацизма, — не выйдет. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Она подчеркнула, что этого не произойдёт, несмотря ни на какие ухищрения европейских "непартнёров".

"Как бы ни ухищрялись наши европейские "непартнёры" в попытках переписать историю на новый лад, память об ужасах нацизма и советских героях-освободителях не стереть", — отметила Захарова в Telegram-канале.

Захарова напомнила, что каждый год 27 января в музее Аушвиц-Биркенау, расположенном на месте бывшего нацистского лагеря смерти в Освенциме, проводится мероприятие памяти освобождения узников Красной армией. И до 2021 года в событии всегда принимал участие посол России в Польше. Она подчеркнула, что глагол имеет прошедшее время, потому что в январе 2022 года впервые российские дипломаты были лишены такой возможности. А позже, в мае, и вовсе постоянно действовавшую в блоке № 14 экспозицию, подготовленную Центральным музеем Великой Отечественной войны, закрыли. Для такого организаторы нашли, по словам представителя МИД, "дикий предлог": якобы истёк срок действия эксплуатационных договоров между польским и российским музеями. И это, написала дипломат, было сделано "втихую".

"Более того, польская сторона два с лишним месяца попросту бегала от партнёров в лице московского музея и российских дипломатов, увиливая от прямого диалога. Казалось бы, куда лицемернее? Запросто. В этом году диппредставителей государства – продолжателя СССР, чьи воины спасли мир от фашистской чумы, на годовщину освобождения лагеря не пригласили вовсе", — отметила Захарова.

Захарова указала на то, что это сделано, чтобы "русские лица на мероприятии не будили немецкую и польскую "совесть". Она отметила, что "неприглядная" история вокруг Аушвица началась ещё в далёком 2004-м. Тогда дирекция выбрала предлогом то, что "выходцы с территорий, вошедших в состав нашей страны в 1939–1941 годах, упоминались в экспозиции как граждане СССР". Дипломат заявила, что после того, как закрыли экспозицию, Музей Победы запустил онлайн-проект "Освенцим. Правда". Кроме того, написала она, ресурсы Российского военно-исторического общества, Российского исторического общества, музеев, МИД и российских загранучреждений публикуют исторические материалы.

"[На этих ресурсах] в том числе правда об освобождении Красной армией концлагерей фашистов в тех странах, что сегодня столь рьяно и самозабвенно поддерживают неонацистов на Украине", — резюмировала Захарова.