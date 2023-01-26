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25 января, 22:59

"Самозабвенно поддерживают неонацистов": Захарова отреагировала на демарш Польши по музею Аушвиц-Биркенау

Захарова: Переписать историю не выйдет, несмотря на все ухищрения Запада

Переписать историю, стерев из памяти ужасы нацизма, — не выйдет. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Она подчеркнула, что этого не произойдёт, несмотря ни на какие ухищрения европейских "непартнёров".

"Как бы ни ухищрялись наши европейские "непартнёры" в попытках переписать историю на новый лад, память об ужасах нацизма и советских героях-освободителях не стереть", — отметила Захарова в Telegram-канале.

Захарова напомнила, что каждый год 27 января в музее Аушвиц-Биркенау, расположенном на месте бывшего нацистского лагеря смерти в Освенциме, проводится мероприятие памяти освобождения узников Красной армией. И до 2021 года в событии всегда принимал участие посол России в Польше. Она подчеркнула, что глагол имеет прошедшее время, потому что в январе 2022 года впервые российские дипломаты были лишены такой возможности. А позже, в мае, и вовсе постоянно действовавшую в блоке № 14 экспозицию, подготовленную Центральным музеем Великой Отечественной войны, закрыли. Для такого организаторы нашли, по словам представителя МИД, "дикий предлог": якобы истёк срок действия эксплуатационных договоров между польским и российским музеями. И это, написала дипломат, было сделано "втихую".

"Более того, польская сторона два с лишним месяца попросту бегала от партнёров в лице московского музея и российских дипломатов, увиливая от прямого диалога. Казалось бы, куда лицемернее? Запросто. В этом году диппредставителей государства – продолжателя СССР, чьи воины спасли мир от фашистской чумы, на годовщину освобождения лагеря не пригласили вовсе", — отметила Захарова.

Захарова указала на то, что это сделано, чтобы "русские лица на мероприятии не будили немецкую и польскую "совесть". Она отметила, что "неприглядная" история вокруг Аушвица началась ещё в далёком 2004-м. Тогда дирекция выбрала предлогом то, что "выходцы с территорий, вошедших в состав нашей страны в 1939–1941 годах, упоминались в экспозиции как граждане СССР". Дипломат заявила, что после того, как закрыли экспозицию, Музей Победы запустил онлайн-проект "Освенцим. Правда". Кроме того, написала она, ресурсы Российского военно-исторического общества, Российского исторического общества, музеев, МИД и российских загранучреждений публикуют исторические материалы.

"[На этих ресурсах] в том числе правда об освобождении Красной армией концлагерей фашистов в тех странах, что сегодня столь рьяно и самозабвенно поддерживают неонацистов на Украине", — резюмировала Захарова.

Обнародованы архивы о карательных операциях поляков на Украине

Обнародованы архивы о карательных операциях поляков на Украине

Ранее Лайф писал, что ФСБ рассекретила документы об убийствах поляками узников Освенцима. Оказалось, что гитлеровцы использовали метод "товарищеской полиции", заставляя исполнять функции надзирателей заключённых, согласившихся сотрудничать с нацистами.

Обложка ©

Telegram-канал / Мария Захарова

Арина Родионова

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