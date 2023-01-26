ФСБ рассекретила документы об убийствах поляками узников Освенцима

Узников концлагеря Аушвиц в Освенциме убивали не только немцы, но и поляки из числа бандитов и грабителей. Об этом свидетельствуют документы, которые обнародовала Федеральная служба безопасности России в преддверии 78-й годовщины освобождения советскими войсками самой крупной "фабрики смерти".

Документ, рассекреченный ФСБ, о причастности поляков к зверствам над узниками Освенцима. Фото © ФСБ РФ

Как отмечает РИА "Новости", в Аушвице в 1941–1945 годы погибло порядка 1,4 млн человек, из них почти 1,1 млн — евреи. Концлагерь был освобождён 7 января 1945 года благодаря частям 1-го Украинского фронта. Свидетельства о деятельности Аушвица начала собирать советская военная контрразведка "Смерш" ещё до освобождения лагеря.

Документ, рассекреченный ФСБ, о причастности поляков к зверствам над узниками Освенцима. Фото © ФСБ РФ

Оказалось, что гитлеровцы использовали метод "товарищеской полиции", заставляя исполнять функции надзирателей заключённых, согласившихся сотрудничать с нацистами. ФСБ в том числе опубликовала документ, в котором бывший узник лагеря — старший лейтенант Красной армии Павел Гавриш — рассказал, как всё было на самом деле. По его словам, заключённые, попадая в лагерь, становились рабами, им на грудь или на руку кололи номер.

Документ, рассекреченный ФСБ, о причастности поляков к зверствам над узниками Освенцима. Фото © ФСБ РФ

"Совместно с политзаключёнными в концлагерь были брошены грабители, убийцы и педерасты, которым было поручено соблюдать внутренний порядок в лагере", — рассказывал Гавриш.

Поддерживали порядок старшие рабочие команд, которые были назначены из немцев или поляков, отбывавших сроки за бандитизм, убийства и грабежи. Им сверху была дана команда на уничтожение узников, а в качестве стимула предлагалось забирать пай убитых, а это 0,75 литра супа, 250 граммов эрзац-хлеба и 20 граммов вонючего сыра или эрзац-маргарина. Своей цели немцы и поляки добивались просто — изматывали заключённых на бессмысленных работах. Ежедневно каждая команда возвращалась в лагерь, неся 50–100 трупов.

В современной Польше бытует распространённое мнение, что в массовом убийстве евреев в Едвабне в 1941 году повинны не поляки, а немцы. При этом Институт национальной памяти признал ответственность за это преступление поляков, а не нацистских оккупантов.