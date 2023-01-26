Зеленский рассказал, какое оружие Киев хочет от Запада после танков

Украина, получив от Запада обещание поставить ей танки, теперь хотела бы ещё отправки самолётов и дальнобойных ракет. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своём традиционном вечернем обращении, перед которым он провёл беседу с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Должны открыть поставки также дальнобойных ракет для Украины, важно — мы должны расширять и наше сотрудничество в артиллерии, мы должны выйти на поставки самолётов для Украины", — сказал Зеленский.

Он добавил, что со Столтенбергом как раз говорил в том числе о разблокировке поставок Украине "принципиально новых видов вооружений".