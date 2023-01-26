Зеленский рассказал, какое оружие Киев хочет от Запада после танков
Зеленский призвал Запад после танков отправить Украине самолёты и дальнобойные ракеты
Украина, получив от Запада обещание поставить ей танки, теперь хотела бы ещё отправки самолётов и дальнобойных ракет. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своём традиционном вечернем обращении, перед которым он провёл беседу с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
"Должны открыть поставки также дальнобойных ракет для Украины, важно — мы должны расширять и наше сотрудничество в артиллерии, мы должны выйти на поставки самолётов для Украины", — сказал Зеленский.
Он добавил, что со Столтенбергом как раз говорил в том числе о разблокировке поставок Украине "принципиально новых видов вооружений".
Напомним, кабмин Германии ранее объявил о решении отправить Украине танки Leopard 2. Это будет рота из 14 боевых машин. А США анонсировали отправку Киеву 31 танка Abrams. Как ожидается, в обоих случаях на это потребуется по меньшей мере несколько месяцев.
Офис президента Украины