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25 января, 23:53

Зеленский рассказал, какое оружие Киев хочет от Запада после танков

Зеленский призвал Запад после танков отправить Украине самолёты и дальнобойные ракеты

Украина, получив от Запада обещание поставить ей танки, теперь хотела бы ещё отправки самолётов и дальнобойных ракет. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своём традиционном вечернем обращении, перед которым он провёл беседу с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Должны открыть поставки также дальнобойных ракет для Украины, важно — мы должны расширять и наше сотрудничество в артиллерии, мы должны выйти на поставки самолётов для Украины", — сказал Зеленский.

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Он добавил, что со Столтенбергом как раз говорил в том числе о разблокировке поставок Украине "принципиально новых видов вооружений".

Напомним, кабмин Германии ранее объявил о решении отправить Украине танки Leopard 2. Это будет рота из 14 боевых машин. А США анонсировали отправку Киеву 31 танка Abrams. Как ожидается, в обоих случаях на это потребуется по меньшей мере несколько месяцев.

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Офис президента Украины

Андрей Григорьев

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