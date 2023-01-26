Чем опасны танки M1 Abrams и Leopard 2, которые получит Киев Оглавление Последние новости по Украине на сегодня – 2023 Военная помощь Украине – 2023 Abrams M1 — характеристики, броня, двигатель "Леопард-2" — характеристики, толщина брони Противотанковое оружие России Партнёры по НАТО созрели для передачи Киеву основных боевых танков. Однако помогут ли эти машины ВСУ в боевых действиях, большой вопрос. 52714 52714 M1 Abrams. Обложка © ТАСС / ZUMA

Последние новости по Украине на сегодня – 2023

Ещё в среду издание Politico со ссылкой на анонимные заявления двух американских чиновников написало, что администрация Байдена может одобрить передачу Киеву примерно 30 танков M1 Abrams. По версии агентства Anadolu Agency, цифра может вырасти до 50 единиц. По обновлённой информации от Bloomberg, США отправят Украине 31 танк Abrams за 400 млн долларов. Такую же цифру озвучила The Washington Post. В среду вечером выступил президент США Байден, который сообщил о решении передать 31 танк Аbrams Украине.

По словам доверенного лица Джо Байдена, сенатора Криса Кунса, нерешительность канцлера Германии Олафа Шольца, который в ситуации с танками Leopard 2 ориентировался на "старшего брата", дожала американцев.

— Если немцы продолжат говорить, что отправят Киеву "Леопарды" только при условии, что американцы пошлют туда "Абрамсы", мы должны будем отправить "Абрамсы", — заявил представитель Демократической партии, сенатор Крис Кунс.

Сенатор Линдси Грэм отметил, что с "Абрамсами" и "Леопардами" шансы ВСУ на победу должны возрасти. Военные эксперты настроены более критично по отношению к боевому потенциалу этих танков в условиях специальной военной операции.

Военная помощь Украине – 2023

M1 Abrams — основной боевой танк США, который производится компанией General Dynamics Land Systems с 1980 года. За последние 42 года разработано порядка 24 модификаций.

Допустим, Киев свои "Абрамсы" всё-таки получит. Тогда остаётся ответить на пару вопросов. Первый звучит так: "Машины какой модификации передадут?" На него в беседе с Лайфом ответил военный эксперт Алексей Леонков.

Фото © shutterstock

— Я думаю, что этот "Абрамс" будет той же самой модификации M1A1, что попал сейчас в Польшу. И как раз из Польши на Украину будут поставляться эти танки. Напомню, Польша получила накануне целый состав этих "Абрамсов" и очень гордилась этим. Всё будет как с румынскими РСЗО HIMARS, которые получила Румыния в 2021 году, а уже 2022-м они очутились на Украине, — отмечает военный эксперт Алексей Леонков.

Abrams M1 — характеристики, броня, двигатель

Второй вопрос, на который нужно ответить, — что именно войдёт в комплект Abrams M1A1.

— Конечно, сама "коробка" танка — корпус и башня — она неизменна. Всё остальное у них навесное — как снаружи, так и внутри, — отмечает военный эксперт Алексей Леонков.

По словам американцев, им придётся извлечь из Abrams M1 технику, "которая не должна попасть противнику". Наличие секретного оборудования летом 2022-го стало камнем преткновения для получения Киевом разведывательно-ударных БПЛА Grey Eagle MQ-1. Плюс ещё свежа история со скандалом вокруг французских гаубиц Caesar, попавших в руки ВС РФ.

Фото © Shutterstock

Возвращаясь к "Абрамсам", важно также отметить, что активная броня не войдёт в комплект, поскольку она принадлежит Израилю, а Тель-Авив добра на экспорт данного вооружения не давал. И, скорее всего, Киев не получит запасных частей к танку, как было уже не раз.

У танка Abrams M1A1 усилено бронирование лба. В среднем толщина общей брони составляет порядка 650–700 мм. Вес — 57 тонн.

Abrams M1A1 вооружён 120-мм гладкоствольной пушкой. Боекомплект сократился до 40 выстрелов. Типы снарядов: бронебойные оперённые подкалиберные (БОПС) М829, М829А1, М829А2, М829А3, M829E4, кумулятивные, бетонобойно-фугасные, картечные. Также есть пулемёты M2HB калибра 12,7-мм и M240 калибра 7,62-мм.

Силовая установка — газотурбинный двигатель AVCO Lycoming AGT-1500. Мощность 1500 л.с. Скорость — 67 км/ч по шоссе или 48 км/ч по бездорожью. Запас хода — 450 км. Экипаж — 4 человека (командир, наводчик, заряжающий и водитель).

"Леопард-2" — характеристики, толщина брони

25 января правительство ФРГ, "подогретое" новостью о поставках "Абрамсов", объявило, что отправит Киеву 14 танков Leopard 2. Берлин также разрешил другим странам реэкспорт танков ВСУ. Это вызвало своеобразную цепную реакцию.

Leopard 2. Фото © shutterstock

Вслед за Берлином премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил о готовности поставить танки Украине. Португалия также заявила, что может передать Украине 4 танка Leopard 2. Эксперты отмечают, что, вероятнее всего, Киеву достанутся модификации A4, A5 и A6.

По данным ВВС, которая ссылается на источники в Социал-демократической партии Германии, в ближайшее время Украина получит около 80 танков Leopard.

Leopard 2 разработан Krauss-Maffei и стоит на вооружении c 1979 года. Вес — 55 тонн. Тип брони — противоснарядная комбинированная, навесная. Средняя толщина брони — примерно 600 мм.

Как и Abrams M1A1, Leopard 2 вооружён 120-мм гладкоствольной пушкой. Боекомплект — 42 снаряда. Типы снарядов: БОПС DM43 и кумулятивно-осколочный DM12. Также есть пулемёты 7,62-мм MG3 и 7,62-мм MG3 на люке заряжающего.

Эксперты отмечают, что у Leopard 2 хорошее прицельное оборудование и тепловизор, достаточно точное орудие.

Накануне издание Military Watch писало о сходстве танков Leopard 2 и Abrams M1.

— Оба танка имеют ряд существенных сходств. Самое большое различие в силовых установках, — написало издание.

Силовая установка Leopard 2 представлена дизелем МВ 873 Ка-501 с мощностью в 1500 л.с. Скорость по шоссе 72 км/ч, по бездорожью — 55 км/ч. Запас хода — 550 км. Экипаж у него, как и у "Абрамса", — 4 человека (командир, наводчик, заряжающий и водитель).

— Leopard 2 использует традиционный дизельный двигатель, который, хотя и снижает мобильность, считается более эффективным, — пишет Military Watch.

Идентичны Leopard 2 и Abrams M1A1 в одном общем недостатке. Большая масса танков может вызвать трудности в зоне СВО из-за особенностей грунта. Версии Leopard A5 и A6 ещё тяжелее за счёт усиленной брони.

Все эти танки создавались под другой ландшафт, рельеф и климатические условия. И это не единственный их минус, который может сыграть с ними злую шутку в условиях СВО.

Противотанковое оружие России

Как уже отмечалось, средняя толщина брони Abrams M1A1 — порядка 650–700 мм, Leopard 2 — около 600 мм. Наиболее защищены они в лобовой проекции. При этом у "Абрамса" наиболее уязвим корпус, у "Леопарда" — борта и крыша танка.

Опыт использования данных машин показывает, что они уязвимы перед рядом ПТРК и РПГ. Во время конфликта с курдами "Леопарды" уничтожались один за другим, причём, по словам эксперта Алексея Леонкова, подбивали их из ПТРК "Малютка" 60-х годов. В свою очередь, хуситы одно время хвастались многочисленными кадрами "Абрамсов", подбитых из обычных РПГ.

По мнению экспертов, у ВС РФ сейчас на руках целый комплекс вооружений, которые без труда пробивают броню обоих танков.

— ПТРК спокойно пробивают эту броню. ПТУР может с воздуха его атаковать, — отмечает военный эксперт Алексей Леонков.

Бронепробиваемость ПТРК "Конкурс" — 750–800 мм за динамической защитой, "Корнет" пробивает броню толщиной в 1200 мм. Противотанковый гранатомёт ПГ-7 пробивает до 500–600 мм брони, РПГ-32/29 — 650 мм. Наконец, опыт хуситов показывает, что и ПТРК "Метис" с пробивной способностью в 500 мм с этой задачей справится.

Не стоит также забывать о возможностях российских танков, у которых к тому же, в отличие от "Абрамсов" и "Леопардов", автоматический механизм заряжания.

— Также в боекомплект у Т-72 и Т-90 входят снаряды, которые пробьют "Абрамс" и "Леопард" в любую проекцию, — добавил военный эксперт Алексей Леонков.

В итоге и США, и Берлин с началом поставок "Абрамсов" и "Леопардов" Киеву открывают "ящик Пандоры" и ставят под угрозу и так небезупречную репутацию своих основных боевых машин.

Фото © Getty Images Помогут ли Украине танки Abrams M1A1 и Leopard 2? 0 Помогут, но ненадолго и не везде Не помогут. Это сильно ударит по репутации танков Украина их получит не так скоро, как бы ей хотелось

Авторы Евгений Жуков