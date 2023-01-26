В Москву прибыла новый посол США Линн Трейси

Новая глава Посольства США в Москве Линн Трейси прибыла в российскую столицу, чтобы приступить к выполнению обязанностей. Об этом сообщили в американском диппредставительстве.

"С возвращением в Россию, посол Трейси!" — говорится в сообщении на странице посольства в соцсети Twitter.

Там опубликовано фото с новым послом США: Трейси стоит у здания диппредставительства рядом с автомобилем.

В посольстве напомнили, что Трейси приняла присягу в качестве посла в РФ 9 января 2023 года. Она кадровый сотрудник высшего звена дипломатической службы, до этого представляла США в Армении. А перед работой в Ереване занимала пост старшего советника по делам России в Бюро по делам Европы и Евразии в Государственном департаменте США (2017–2018), а также была заместителем посла США в Москве (2014–2017).