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25 января, 23:54

В Москву прибыла новый посол США Линн Трейси

<p>Линн Трейси у здания диппредставительства в Москве. Фото © Посольство США</p>

Линн Трейси у здания диппредставительства в Москве. Фото © Посольство США

Новая глава Посольства США в Москве Линн Трейси прибыла в российскую столицу, чтобы приступить к выполнению обязанностей. Об этом сообщили в американском диппредставительстве.

"С возвращением в Россию, посол Трейси!" — говорится в сообщении на странице посольства в соцсети Twitter.

Там опубликовано фото с новым послом США: Трейси стоит у здания диппредставительства рядом с автомобилем.

В посольстве напомнили, что Трейси приняла присягу в качестве посла в РФ 9 января 2023 года. Она кадровый сотрудник высшего звена дипломатической службы, до этого представляла США в Армении. А перед работой в Ереване занимала пост старшего советника по делам России в Бюро по делам Европы и Евразии в Государственном департаменте США (2017–2018), а также была заместителем посла США в Москве (2014–2017).

Новый посол США в Москве будет работать над возобновлением выдачи виз

Новый посол США в Москве будет работать над возобновлением выдачи виз

Ранее сенатор-республиканец Рэнд Пол, блокировавший военную помощь Киеву, назвал ошибкой утверждение Линн Трейси на должность посла США в России. Политик объяснил это позицией дипломата по вопросу о вступлении Украины в НАТО.

Андрей Григорьев

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