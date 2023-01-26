Вильфанд пошутил про метеозависимых людей

Некоторые люди уверены, что метеочувствительны, то есть их состояние ухудшается при смене погоды, однако в действительности такого не бывает. В этом уверен научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, метеозависимость официально не признана медицинским сообществом как болезнь, эксперименты не подтверждают, что перепады атмосферного давления влияют на состояние человека.

"Но все люди эмоционально зависят от информации, которую им сообщают. Если говорят, что завтра резкое повышение давления и это может сказаться на самочувствии человека, то человек воспринимает это и заранее себя настраивает. С моей точки зрения, метеочувствительных людей не существует", — цитирует Вильфанда "Вечерняя Москва".

Он добавил, что если кого-то и относить к метеочувствительным, так это самих синоптиков. При исполнении прогнозов им хорошо, а вот если предсказание не оправдалось — им плохо, пошутил научный руководитель Гидрометцентра.