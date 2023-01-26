Вильфанд пошутил про метеозависимых людей
Вильфанд: Метеозависимых людей просто не существует
Некоторые люди уверены, что метеочувствительны, то есть их состояние ухудшается при смене погоды, однако в действительности такого не бывает. В этом уверен научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, метеозависимость официально не признана медицинским сообществом как болезнь, эксперименты не подтверждают, что перепады атмосферного давления влияют на состояние человека.
"Но все люди эмоционально зависят от информации, которую им сообщают. Если говорят, что завтра резкое повышение давления и это может сказаться на самочувствии человека, то человек воспринимает это и заранее себя настраивает. С моей точки зрения, метеочувствительных людей не существует", — цитирует Вильфанда "Вечерняя Москва".
Он добавил, что если кого-то и относить к метеочувствительным, так это самих синоптиков. При исполнении прогнозов им хорошо, а вот если предсказание не оправдалось — им плохо, пошутил научный руководитель Гидрометцентра.
Как ранее писал Лайф, Вильфанд заявил, что в ряде регионов России к концу недели ожидается аномальное потепление. Температура выше климатической нормы на 8–12 градусов будет в Свердловской, Омской, Томской, Новосибирской, Кировской, Нижегородской областях и других субъектах страны.
Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская