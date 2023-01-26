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26 января, 01:17

Власти отреагировали на идею показывать в России западное кино без разрешения

Минэкономразвития не поддержало принудительное лицензирование иностранного кино

Предложение сенаторов позволить российским кинотеатрам показывать зарубежное кино, не спрашивая разрешение у правообладателей, хоть и с выплатой им вознаграждения, не поддержали в Минэкономразвития. Ответ с таким содержанием ведомство предоставило на соответствующий запрос комитета Совфеда по экономической политике, пишет ТАСС со ссылкой на копию документа.

"Минэкономразвития России сообщает, что содержащиеся в обращении предложения о внесении изменений в законодательство РФ не поддерживаются, в том числе в связи с тем, что могут повлечь нарушение международных соглашений, участником которых является Российская Федерация, а также негативные оценки российского законодательства и правоприменительной практики в сфере защиты имущества и имущественных прав", — сказано в документе, который был завизирован заместителем министерства Максимом Колесниковым.

В частности, в ведомстве отметили, что Россия является участницей нескольких международных договоров, которые формируют систему охраны авторских и смежных прав. И правообладатель может о своему усмотрению разрешать или запрещать использовать результаты его интеллектуальной деятельности. Причём отсутствие запрета не считается разрешением.

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Freepik

Анатолий Симоненко

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