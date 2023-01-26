Названы регионы России, где аномально выросла средняя температура

По результатам 2022 года в трёх регионах России климатическая норма среднегодовой температуры была выше, чем в остальных. Это арктическая зона (за исключением дальневосточной части), южная половина ДФО (Камчатка, Хабаровский край, Сахалин) и юг Европейской России. Об этом заявили в ФГБУ "Институт глобального климата и экологии имени академика Ю. А. Израэля" Росгидромета.

В этих регионах, пишет "Москва 24", в прошлом году температуры достигали показателей, какие бывают там раз в 20 лет и реже. Например, в арктической зоне — на 1,5–2,5 градуса выше климатической нормы, в южной половине ДФО и на юге Европейской России температура — на 1–1,5 градуса. Самым тёплым месяцем в Европейской России стал август. Тогда температурные отклонения наблюдались по всей стране.

"Среднегодовая температура в период современного потепления с середины 1970-х годов растёт на всей территории РФ. Средняя скорость роста в целом по России за период с 1976 года составляет практически половину градуса за 10 лет, что почти на 70% выше скорости роста глобальной средней температуры", — рассказал заведующий отделом мониторинга и вероятностного прогноза климата, кандидат физико-математических наук Михаил Бардин.

За этот период рост среднегодовой температуры выше всего был всё в той же арктической зоне — около 0,7 градуса за 10 лет. На некоторых станциях этот показатель достигал и одного градуса.