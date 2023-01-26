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Регион
Опубликовано 26 января 2023, 01:58
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Украинскую БМП уничтожила мина, установленная ВСУ против российских военных

Боевая машина пехоты Вооружённых сил Украины подорвалась на мине, установленной самими ВСУ. Снаряд был заложен на дороге из-за опасений, что российские силы на этом участке перейдут в наступление.

Украинская БМП подорвалась на украинской же мине. Видео © Telegram / РИА "Новости"

Видео подрыва БМП публикует РИА "Новости". Разведчики 1-й Славянской бригады рассказали агентству, что хаотично мины в той местности устанавливают мобилизованные в территориальную оборону Украины. Их подготовка оставляет желать лучшего, что и проявилось в этом подрыве боевой машины.

Свидетелем этих событий стал российский оператор беспилотника. Он следил за передвижением БМП, пока не увидел её уничтожение на украинском же снаряде. Водителю-механику удалось выжить, он после взрыва убежал в лесополосу.

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Ранее в Запорожской области России рассказали, что в ночь на четверг ВСУ предприняли попытку форсировать Днепр в районе островов Новой Каховки, однако российские военные не дали им этого сделать.

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Telegram / РИА "Новости"

Андрей Григорьев
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