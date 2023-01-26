"Л'Этуаль" — концлагерь "бюджетной" красоты
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
26 января, 01:58

Украинскую БМП уничтожила мина, установленная ВСУ против российских военных

Боевая машина пехоты Вооружённых сил Украины подорвалась на мине, установленной самими ВСУ. Снаряд был заложен на дороге из-за опасений, что российские силы на этом участке перейдут в наступление.

Украинская БМП подорвалась на украинской же мине. Видео © Telegram / РИА "Новости"

Видео подрыва БМП публикует РИА "Новости". Разведчики 1-й Славянской бригады рассказали агентству, что хаотично мины в той местности устанавливают мобилизованные в территориальную оборону Украины. Их подготовка оставляет желать лучшего, что и проявилось в этом подрыве боевой машины.

Свидетелем этих событий стал российский оператор беспилотника. Он следил за передвижением БМП, пока не увидел её уничтожение на украинском же снаряде. Водителю-механику удалось выжить, он после взрыва убежал в лесополосу.

Рогов: В Запорожской области уничтожено командование 128-й бригады ВСУ

Рогов: В Запорожской области уничтожено командование 128-й бригады ВСУ

Ранее в Запорожской области России рассказали, что в ночь на четверг ВСУ предприняли попытку форсировать Днепр в районе островов Новой Каховки, однако российские военные не дали им этого сделать.

Обложка ©

Telegram / РИА "Новости"

Андрей Григорьев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров