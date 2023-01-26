"До мировой ядерной войны": Во Франции назвали Зеленского безумцем после его неожиданной просьбы

Глава французской партии "Патриоты" и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо заявил, что президент Украины Владимир Зеленский ведёт себя как безумец. Такой комментарий вызван очередной просьбой Зеленского к Западу — выслать Украине дальнобойные ракеты и боевые самолёты.



"Сколько мы ещё будем следовать за этим безумцем? До мировой ядерной войны?!" — написал Филиппо на своей странице в Twitter.