"Пожилая дама смотрела": Звезда сериала про Фандорина оказался голым посреди дворца в Петербурге

Звезда нового сериала "Фандорин. Азазель" Евгений Стычкин, исполняющий роль премьер-министра, попал в весьма неловкую ситуацию на съёмках. По сюжету действие разворачивается в альтернативной России, в которой никогда не происходила Октябрьская революция. Снимали проект в Санкт-Петербурге. В одной из локаций, в Мраморном дворце, актёр оказался голым посреди залов, смутив посетителей и служительницу музея.

"Просто кинематографическое производство иногда требует очень быстрых решений, переодеваний. Бежать до каравана не было времени, поэтому попросил между сценами меня переодеть где-нибудь здесь. Я, недолго думая, начал раздеваться и вдруг заметил, как очаровательная пожилая дама на меня внимательно смотрит", — рассказал Стычкин в эфире шоу "Поехали" на Авторадио.

Артист добавил, что в тот момент он смутился. Потом вдруг понял, что это не сотрудница киногруппы, а служительница музея. Оглядевшись вокруг, с удивлением обнаружил, что на него взирают отнюдь не артисты массовых сцен, а экскурсионная группа.

"Здесь проходила экскурсия! Они просто получили чуть больше, чем заплатили", — пошутил актёр.