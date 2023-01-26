В Хабаровске женщине дали срок за получение пособий на несуществующих детей

В Хабаровске женщина, которая организовала преступную группу по получению соцвыплат и пособий на несуществующих младенцев, приговорена к пяти годам колонии. Об этом сообщает краевая прокуратура.

Речь идёт о 39-летней Ирине Щёголевой, которая с помощью 37-летней подельницы, работая в краевом центре с января 2020 года по ноябрь 2021-го, находила женщин и вступала с ними в сговор. Те обращались в городские отделы ЗАГС для получения свидетельств о рождении детей, а участницы преступной группы подтверждали факт рождения. В итоге фиктивные матери получали социальные выплаты, маткапиталы и пособия.

"Центральный районный суд Хабаровска вынес обвинительный приговор в отношении 39-летней местной жительницы. Она признана виновной в совершении 23 преступлений, предусмотренных частью 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат и пособий). Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима с отсрочкой отбывания наказания до достижения её малолетними детьми 14-летнего возраста", — пишет надзорное ведомство.

Общий ущерб, нанесённый федеральному бюджету обвиняемой и её подельницей, составил более 17 млн рублей. Небольшую часть денег "роженицы" оставляли себе, остальное отдавали лидеру организованной группировки.