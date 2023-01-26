В ВОЗ оценили риск нового "экспорта" ковида из Китая в Россию

В нынешней ситуации "экспорт" коронавирусной инфекции из Китая вряд ли опасен для России и Европы. Но только если речь не будет идти о новом варианте инфекции. Такое мнение высказала официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович. Так она прокомментировала решение властей Китая открыть границы.

"В нынешних условиях экспорт случаев CoViD-19 из Китая вряд ли существенно изменит риск для Европы и России, если только он не совпадает с появлением и распространением нового варианта, вызывающего обеспокоенность", — приводит РИА "Новости" слова Вуйнович.

По её словам, последние данные о циркуляции вируса в Китае говорят, что там в ходу те же штаммы, что и в России с Европой. Они, как полагает представитель ВОЗ, "в настоящее время не меняют степень риска".