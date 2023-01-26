В ВОЗ оценили риск нового "экспорта" ковида из Китая в Россию
Представитель ВОЗ Вуйнович: "Экспорт" ковида из КНР вряд ли опасен для России и Европы
В нынешней ситуации "экспорт" коронавирусной инфекции из Китая вряд ли опасен для России и Европы. Но только если речь не будет идти о новом варианте инфекции. Такое мнение высказала официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович. Так она прокомментировала решение властей Китая открыть границы.
"В нынешних условиях экспорт случаев CoViD-19 из Китая вряд ли существенно изменит риск для Европы и России, если только он не совпадает с появлением и распространением нового варианта, вызывающего обеспокоенность", — приводит РИА "Новости" слова Вуйнович.
По её словам, последние данные о циркуляции вируса в Китае говорят, что там в ходу те же штаммы, что и в России с Европой. Они, как полагает представитель ВОЗ, "в настоящее время не меняют степень риска".
Вместе с тем, подчеркнула она, нужно постоянно следить за развитием ситуации, чтобы не пропустить появление вариантов ковида, "вызывающих обеспокоенность".
Лайф рассказывал, что ситуация с коронавирусом в Китае всё ещё серьёзная. До Нового года там было по миллиону новых случаев ковида в сутки. СМИ рассказывали, что некоторые крематории были переполнены из-за большого количества летальных исходов.
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Агентство "Москва" / Александр Авилов