В Британии нашли кладбище возрастом 11 тысяч лет

Международная группа учёных во главе с археологами из Университета Центрального Ланкашира (UCLan) обнаружила человеческую кость возрастом около 11 тысяч лет в пещере на севере Британии. Информация о находке появилась на сайте научного учреждения.

Останки находились в пещере Heaning Wood Bone. Эта находка стала одной из древнейших для данного региона. До сих пор таковыми считались захоронения, найденные в 2013 году в пещере Kents Bank Cavern, возраст которых — около десяти тысяч лет.

раскопки в Heaning Wood Bone ведутся начиная с 2016 года. За это время команда UCLan обнаружила останки восьми человек. Находки фрагментарны, однако, по всей видимости, захоронения были преднамеренными. Таким образом, удалось установить, что было произведено как минимум семь погребений. Также там присутствуют могилы, сделанные около 4 и 5,5 тысячи лет назад.