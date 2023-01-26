"Иногда они возвращаются": Акунин написал новый роман, и Фандорин там не главный герой
Акунин написал новый роман, на этот раз про камердинера Фандорина
Писатель Григорий Чхартишвили, более известный под псевдонимом Борис Акунин, рассказал, что написал продолжение серии "Приключения Эраста Фандорина". О новом романе он сообщил читателям в своём Telegram-канале. Литератор уточнил, что поменял главного героя. Теперь им будет друг и камердинер Фандорина — Масахиро Сибата.
"Ну то есть главный герой там не Эраст Петрович, а "просто Маса" (с годами он мне стал как-то ближе). Фандорин — "актёр второго плана", — написал Акунин.
Впрочем, Фандорин и так в половине романов не в центре повествования, отметил Акунин. Поэтому "красавцу брюнету не привыкать" быть в тени. Название романа Акунин читателю раскрывать не стал. Он намерен подождать, пока произведение отлежится, чтобы понять, "не получилась ли дребедень".
А ранее Лайф писал, что звезда сериала про Фандорина оказался голым посреди дворца в Петербурге. Евгений Стычкин, исполняющий роль премьер-министра, попал в весьма неловкую ситуацию на съёмках.
VK / Борис Акунин