"Иногда они возвращаются": Акунин написал новый роман, и Фандорин там не главный герой

Писатель Григорий Чхартишвили, более известный под псевдонимом Борис Акунин, рассказал, что написал продолжение серии "Приключения Эраста Фандорина". О новом романе он сообщил читателям в своём Telegram-канале. Литератор уточнил, что поменял главного героя. Теперь им будет друг и камердинер Фандорина — Масахиро Сибата.

"Ну то есть главный герой там не Эраст Петрович, а "просто Маса" (с годами он мне стал как-то ближе). Фандорин — "актёр второго плана", — написал Акунин.

Впрочем, Фандорин и так в половине романов не в центре повествования, отметил Акунин. Поэтому "красавцу брюнету не привыкать" быть в тени. Название романа Акунин читателю раскрывать не стал. Он намерен подождать, пока произведение отлежится, чтобы понять, "не получилась ли дребедень".