Служба безопасности Украины вербует людей среди населения Херсонской области, шантажируя их и подкупая. Она делает это, чтобы заставить людей организовывать антироссийские акции и саботировать учебный процесс в школах. Об этом пишет РИА "Новости", ссылаясь на местного жителя по имени Андрей, завербованного СБУ в марте прошлого года. По словам мужчины, ему пришлось пойти на сотрудничество с СБУ, так как он опасался не только за свою жизнь и здоровье, но и за своих детей, которые проживают на территории, подконтрольной Киеву.

"Под давлением СБУ дал согласие на сотрудничество, в противном случае они угрожали расправой над моей семьёй. Сотрудник Михаил дал деньги для приобретения флагов и транспарантов для проведения антироссийских митингов. Также давал деньги на проведение митингов с участием учителей против российской программы", — пояснил Андрей.

По словам задержанного, выбор перед ним стоял такой: если не сотрудничаешь — убьют детей, а если сотрудничаешь — заплатят. Правда, признаётся Андрей, несмотря на выполнение поставленных задач, денег он так и не увидел, если не считать выделенных средств на покупку украинской символики. Мужчина рассказал, что ему было поручено организовывать митинги с обязательной демонстрацией флагов Украины и привлечением школьных учителей с призывом отменить российскую учебную программу.