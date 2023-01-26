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26 января, 04:59

Британка умерла, оказавшись не в состоянии платить за отопление

В Великобритании 87-летняя Барбара Болтон не смогла оплатить отопление и умерла

В Великобритании жительница городка Бери, что в графстве Большой Манчестер, умерла, оказавшись не в состоянии платить за отопление. Перед этим 87-летняя Барбара Болтон жаловалась на своё сложное положение врачам в местной больнице. Об этом пишет газета The Daily Mail.

По данным издания, в медучреждение пенсионерка попала 11 декабря прошлого года, а скончалась 5 января. В личном деле умершей написано, что причиной её болезни стала низкая температура у неё дома. Правоохранительные органы начали расследование случившегося.

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Лайф рассказывал, что ранее Пожарная бригада Лондона попросила жителей города не использовать походные печки и мангалы для обогрева собственных домов с целью сэкономить на электроэнергии.

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Агентство "Москва" / Александр Авилов

Андрей Григорьев

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