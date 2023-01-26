Британка умерла, оказавшись не в состоянии платить за отопление

В Великобритании жительница городка Бери, что в графстве Большой Манчестер, умерла, оказавшись не в состоянии платить за отопление. Перед этим 87-летняя Барбара Болтон жаловалась на своё сложное положение врачам в местной больнице. Об этом пишет газета The Daily Mail.

По данным издания, в медучреждение пенсионерка попала 11 декабря прошлого года, а скончалась 5 января. В личном деле умершей написано, что причиной её болезни стала низкая температура у неё дома. Правоохранительные органы начали расследование случившегося.