В Канаде обнаружено ещё одно захоронение детей индейцев

В Канаде рядом с бывшей школой для детей индейцев найдено ещё одно крупное захоронение, передаёт телеканал CTV. Погребение обнаружено в провинции Британская Колумбия.

По данным телеканала, археологи одного из местных племён смогли найти минимум 66 безымянных могил рядом с бывшим интернатом для детей индейцев, расположенном приблизительно в 15 километрах от населённого пункта Уильямс-Лейк. Учебное заведение функционировало с 1886 по 1981 год. В первое время школой управляли миссионеры-католики, а после них — федеральное правительство.

Известно, что, после того как в 1884 году в закон были внесены дополнения о создании спецшкол, получивших название резидентских, в них принудительно забирали детей индейцев, чтобы интегрировать их в канадское общество. Из 150 тысяч учеников 3,2 тысячи скончались от побоев и болезней.