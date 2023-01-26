В Канаде обнаружено ещё одно захоронение детей индейцев
CTV: В Канаде найдено очередное захоронение у бывшей школы для детей индейцев
Melanie Nagy / CTV National News
В Канаде рядом с бывшей школой для детей индейцев найдено ещё одно крупное захоронение, передаёт телеканал CTV. Погребение обнаружено в провинции Британская Колумбия.
По данным телеканала, археологи одного из местных племён смогли найти минимум 66 безымянных могил рядом с бывшим интернатом для детей индейцев, расположенном приблизительно в 15 километрах от населённого пункта Уильямс-Лейк. Учебное заведение функционировало с 1886 по 1981 год. В первое время школой управляли миссионеры-католики, а после них — федеральное правительство.
Известно, что, после того как в 1884 году в закон были внесены дополнения о создании спецшкол, получивших название резидентских, в них принудительно забирали детей индейцев, чтобы интегрировать их в канадское общество. Из 150 тысяч учеников 3,2 тысячи скончались от побоев и болезней.
Напомним, несколько лет назад премьер Канады Джастин Трюдо принёс извинения за убийства и побои в школах-интернатах для детей индейцев. Современные индейцы давно пытались добиться признания фактов убийств и издевательств над своими предками от Оттавы и Римской католической церкви, курировавшей эти школы.