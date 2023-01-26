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26 января, 05:06

В Канаде обнаружено ещё одно захоронение детей индейцев

CTV: В Канаде найдено очередное захоронение у бывшей школы для детей индейцев

<p>Melanie Nagy / CTV National News</p>

Melanie Nagy / CTV National News

В Канаде рядом с бывшей школой для детей индейцев найдено ещё одно крупное захоронение, передаёт телеканал CTV. Погребение обнаружено в провинции Британская Колумбия.

По данным телеканала, археологи одного из местных племён смогли найти минимум 66 безымянных могил рядом с бывшим интернатом для детей индейцев, расположенном приблизительно в 15 километрах от населённого пункта Уильямс-Лейк. Учебное заведение функционировало с 1886 по 1981 год. В первое время школой управляли миссионеры-католики, а после них — федеральное правительство.

Известно, что, после того как в 1884 году в закон были внесены дополнения о создании спецшкол, получивших название резидентских, в них принудительно забирали детей индейцев, чтобы интегрировать их в канадское общество. Из 150 тысяч учеников 3,2 тысячи скончались от побоев и болезней.

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Напомним, несколько лет назад премьер Канады Джастин Трюдо принёс извинения за убийства и побои в школах-интернатах для детей индейцев. Современные индейцы давно пытались добиться признания фактов убийств и издевательств над своими предками от Оттавы и Римской католической церкви, курировавшей эти школы.

Анатолий Симоненко

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