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15 сентября, 09:42

Ростуризм: Более 600 тысяч россиян купили туры с туристическим кешбэком на эту осень

Россияне приобрели более 600 тысяч туров с кешбэком на эту осень, что стало рекордом для срока продаж в две недели. Об этом в своём телеграм-канале сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

"Поездок куплено на 14,3 млрд рублей, а сумма кешбэка предварительно составила чуть более 2,7 млрд рублей. Таким образом, граждане воспользовались практически всей суммой, выделенной на осень", — написала Догузова и добавила, что благодаря этой программе удаётся поддерживать спрос в межсезонье, в три раза увеличивая количество бронирований.

Чиновница подчеркнула, что россияне активно пользуются туристическим кешбэком для отдыха в круизах, санаториях, атмосферных городах, а также на горнолыжных курортах, среди которых лидируют Красная Поляна и Шерегеш. В целом помимо традиционно популярных направлений граждане также интересовались Байкалом, Алтаем, Башкортостаном, Татарстаном и Приморьем.

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Обложка ©

Unsplash

Матвей Шандрыголов

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