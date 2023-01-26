ВС РФ закрепились на окраинах Угледара, сообщили в ДНР
Советник врио главы ДНР: Российские войска зашли в Угледар и ведут бои на его окраинах
Российские войска зашли в город Угледар и сумели закрепиться на его окраинах, где сейчас ведут бои с ВСУ. Об этом в эфире телеканала "Соловьёв Live" сообщил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.
"Вошли и закрепились на окраинах [Угледара], тем самым сковывают силы противника. Наша артиллерия работает по противнику, который пробует контратаковать", — отметил Кимаковский.
Ранее об успехах Российской армии на Угледарском направлении сообщал врио главы ДНР Денис Пушилин. В частности, он отмечал продвижение в районе Великой Новосёловки.
ТАСС / Андрей Рубцов