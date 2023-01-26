ВС РФ закрепились на окраинах Угледара, сообщили в ДНР

Российские войска зашли в город Угледар и сумели закрепиться на его окраинах, где сейчас ведут бои с ВСУ. Об этом в эфире телеканала "Соловьёв Live" сообщил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.

"Вошли и закрепились на окраинах [Угледара], тем самым сковывают силы противника. Наша артиллерия работает по противнику, который пробует контратаковать", — отметил Кимаковский.