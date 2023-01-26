"Л'Этуаль" — концлагерь "бюджетной" красоты
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
26 января, 05:41

ВС РФ закрепились на окраинах Угледара, сообщили в ДНР

Советник врио главы ДНР: Российские войска зашли в Угледар и ведут бои на его окраинах

Российские войска зашли в город Угледар и сумели закрепиться на его окраинах, где сейчас ведут бои с ВСУ. Об этом в эфире телеканала "Соловьёв Live" сообщил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.

"Вошли и закрепились на окраинах [Угледара], тем самым сковывают силы противника. Наша артиллерия работает по противнику, который пробует контратаковать", — отметил Кимаковский.

Попытавшихся перейти Днепр украинских военных встретили огнём

Попытавшихся перейти Днепр украинских военных встретили огнём

Ранее об успехах Российской армии на Угледарском направлении сообщал врио главы ДНР Денис Пушилин. В частности, он отмечал продвижение в районе Великой Новосёловки.

Обложка ©

ТАСС / Андрей Рубцов

Артур Белкин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров