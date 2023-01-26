Дарья Мельникова рассказала, почему Жени из "Папиных дочек" не будет в сиквеле сериала

Продюсеры продолжения "Папиных дочек" не стали брать в новый сезон актрису Дарью Мельникову, сыгравшую в сериале Женю. Об этом она рассказала в соцсетях, отметив, что от идеи сняться в кинопроекте не отказывалась.

"Я не знаю причин, но догадываюсь. Продюсеры так решили. Моё согласие на съёмки было ностальгией и весельем, но у продюсеров, видимо, другие цели и риски, так бывает", — написала Мельникова.