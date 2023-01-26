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26 января, 06:11

Дарья Мельникова рассказала, почему Жени из "Папиных дочек" не будет в сиквеле сериала

Дарья Мельникова заявила, что продюсеры отказались брать её в продолжение "Папиных дочек"

Продюсеры продолжения "Папиных дочек" не стали брать в новый сезон актрису Дарью Мельникову, сыгравшую в сериале Женю. Об этом она рассказала в соцсетях, отметив, что от идеи сняться в кинопроекте не отказывалась.

"Я не знаю причин, но догадываюсь. Продюсеры так решили. Моё согласие на съёмки было ностальгией и весельем, но у продюсеров, видимо, другие цели и риски, так бывает", — написала Мельникова.

Появились первые фото со съёмок сиквела "Папиных дочек"

Появились первые фото со съёмок сиквела "Папиных дочек"

Ещё в начале декабря 2022 года стало известно о возвращении спустя десять лет "Папиных дочек". Режиссирует сериал снова Александр Жигалкин. Актриса Лиза Арзамасова опубликовала фото первых листов сценария. А вот Жени Васнецовой, Пуговки и Полежайкина не будет в продолжении. Также не появится в сериале сыгравший дантиста Александр Самойленко. Поклонников уже обрадовали анонсом долгожданного продолжения сериала.

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Kinopoisk.ru

Светлана Оперук

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