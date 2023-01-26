Жительница Хабаровского края вышла на работу в -50 °C и замёрзла насмерть

Жительница Николаевска-на-Амуре Хабаровского края замёрзла насмерть, пока добиралась на работу. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на администрацию Николаевского района.

Указывается, что на прошлой неделе две женщины и двое мужчин отправились на работу в -50 °C на снегоходе через лиман. Как отметили в администрации, там нет ни поездов, ни автобусов, и это единственный путь до базы. Добирались так и раньше, но сейчас эта дорога стала опаснее из-за морозов. Об этом же предупреждает и МЧС.

"Через десять минут после выезда работники попали в снежный заряд, потеряли видимость, заблудились. Пробыли там два дня, до понедельника", — говорится в сообщении.

В результате одна женщина и двое мужчин добрались 23 января "в полуживом состоянии" до острова Чкалова, оттуда их уже эвакуировали спасатели, а тело погибшей вывезли с места происшествия. Теперь два человека находятся в реанимации, один пострадавший — на амбулаторном лечении. Следователи ГСУ СКР по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области организовали процессуальную проверку.