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26 января, 06:54

Медведчук заявил, что Зеленский хочет уничтожить его как политика

Президент Незалежной Владимир Зеленский поставил перед собой цель уничтожить Виктора Медведчука как оппозиционера. Об этом украинский политик заявил в интервью RT, отвечая на вопрос про то, какой у него сейчас статус и какие остались документы.

Медведчук назвал свой нынешний статус интересным, ведь он всё ещё является гражданином Украины, и подчеркнул, что у него есть внутренний паспорт.

"Вы знаете о том, что Зеленский, как человек, который себе поставил за цель уничтожение меня как оппозиционного политика и борьбу со мной до конца, во-первых, дал команду для продолжения судебных дел, расследования и судебных заседаний по моим уголовным делам", — сказал он.

Адвокаты отстаивают интересы Медведчука на Украине. Кроме того, по словам политика, Зеленский выбрал путь "полного безрассудства и безумства". Речь идёт о решении лишить Медведчука украинского гражданства, исходя из подозрения о наличии у него российского паспорта, которого никогда и не было.

"И в этом не было необходимости, потому что я украинский политик, им был, есть сегодня", — добавил он.

Медведчук рассказал, как происходило его освобождение из украинского плена

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Напомним, 10 января Зеленский лишил Медведчука украинского гражданства. Под гнев президента Незалежной попали также Андрей Деркач, Тарас Козак и Ренат Кузьмин. А 13 января Верховная рада лишила всех четверых депутатских мандатов.

Обложка ©

Wikipedia

Светлана Оперук

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