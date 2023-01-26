На Западе ведут жаркие дебаты об истребителях для Украины, пишут СМИ
Politico: Следующим шагом поставок Украине после танков могут быть истребители
На Западе ведутся жаркие обсуждения по поводу того, что поставить Украине после танков. Не исключается и вариант с истребителями, хотя многие боятся, что данное решение станет причиной эскалации конфликта. Об этом пишет издание Politico.
"Следующим естественным шагом будут истребители", — приводятся слова дипломата, участвующего в этих обсуждениях.
Он уточнил, что на данный момент эта поставка невозможна из-за красной черты. Однако, продолжил дипломат, в прошлом году Запад пересёк её, когда направил Киеву HIMARS, а потом то же самое произошло и с танками. Другой высокопоставленный представитель одной из европейских стран подчеркнул рост поставок вооружения Украине и добавил, что сегодня идея с истребителями "немыслима", но к ней можно вернуться через две-три недели.
Ранее США объявили об отправке на Украину 31 танка Abrams. В вашингтонской администрации подчеркнули, что это заявление является продолжением усилий США по предоставлению Киеву возможностей для собственной защиты. Также кабмин ФРГ подтвердил, что отправит Украине 14 танков Leopard 2.
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