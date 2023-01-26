Медведчук: Киевский режим пытается ослабить Россию изнутри

Киевский режим нацелен на то, чтобы ослабить Россию. Об этом заявил украинский политик Виктор Медведчук в интервью телеканалу RT.

"Их план только один. Вот это противостояние должно быть направлено на то, чтобы ослабить Россию", — сказал он.

По словам Медведчука, Украина не может победить Россию ввиду известных фактических обстоятельств. Но при этом Киев может возбудить внутри РФ противостояние, какие-то процессы для её ослабления. Такую цель поставил Запад, и её реализуют президент Незалежной Владимир Зеленский и его окружение, подчеркнул Медведчук.