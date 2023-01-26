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26 января, 07:26

Медведчук: Киевский режим пытается ослабить Россию изнутри

Киевский режим нацелен на то, чтобы ослабить Россию. Об этом заявил украинский политик Виктор Медведчук в интервью телеканалу RT.

"Их план только один. Вот это противостояние должно быть направлено на то, чтобы ослабить Россию", — сказал он.

По словам Медведчука, Украина не может победить Россию ввиду известных фактических обстоятельств. Но при этом Киев может возбудить внутри РФ противостояние, какие-то процессы для её ослабления. Такую цель поставил Запад, и её реализуют президент Незалежной Владимир Зеленский и его окружение, подчеркнул Медведчук.

Медведчук заявил, что Зеленский хочет уничтожить его как политика

Медведчук заявил, что Зеленский хочет уничтожить его как политика

Ранее Медведчук заявил, что не все украинцы поддерживают русофобию и антироссийскую политику, но боятся об этом публично говорить.

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ТАСС / Ирина Яковлева

Светлана Оперук

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