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26 января, 07:31

Авиация РФ и Белоруссии на учениях РГВ отрабатывает перебазирование на оперативные аэродромы

Вооружённые силы России и Белоруссии отрабатывают вопросы перебазирования воздушных эшелонов авиационных подразделений на оперативные аэродромы и действуют для проверки сил ПВО. Об этом говорится в сообщении Минобороны республики.

"В рамках совместного лётно-тактического учения вооружённых сил Республики Беларусь и Российской Федерации отрабатываются вопросы перебазирования воздушных эшелонов белорусских и российских авиационных подразделений на оперативные аэродромы, в том числе на находящиеся на территории России", — отмечается в тексте публикации.

Кроме того, экипажи выполняют парашютное и беспарашютное десантирование подразделений сил специальных операций, добавили в белорусском оборонном ведомстве.

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Ранее Лайф сообщал, что в Белоруссии продолжают проверку боевой готовности соединений и частей вооружённых сил страны в рамках мероприятий по слаживанию региональной группировки войск республики и РФ.

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ТАСС / Леонид Щеглов

Артур Белкин

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