Авиация РФ и Белоруссии на учениях РГВ отрабатывает перебазирование на оперативные аэродромы
Вооружённые силы России и Белоруссии отрабатывают вопросы перебазирования воздушных эшелонов авиационных подразделений на оперативные аэродромы и действуют для проверки сил ПВО. Об этом говорится в сообщении Минобороны республики.
"В рамках совместного лётно-тактического учения вооружённых сил Республики Беларусь и Российской Федерации отрабатываются вопросы перебазирования воздушных эшелонов белорусских и российских авиационных подразделений на оперативные аэродромы, в том числе на находящиеся на территории России", — отмечается в тексте публикации.
Кроме того, экипажи выполняют парашютное и беспарашютное десантирование подразделений сил специальных операций, добавили в белорусском оборонном ведомстве.
Ранее Лайф сообщал, что в Белоруссии продолжают проверку боевой готовности соединений и частей вооружённых сил страны в рамках мероприятий по слаживанию региональной группировки войск республики и РФ.
ТАСС / Леонид Щеглов