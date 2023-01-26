Авиация РФ и Белоруссии на учениях РГВ отрабатывает перебазирование на оперативные аэродромы

Вооружённые силы России и Белоруссии отрабатывают вопросы перебазирования воздушных эшелонов авиационных подразделений на оперативные аэродромы и действуют для проверки сил ПВО. Об этом говорится в сообщении Минобороны республики.

"В рамках совместного лётно-тактического учения вооружённых сил Республики Беларусь и Российской Федерации отрабатываются вопросы перебазирования воздушных эшелонов белорусских и российских авиационных подразделений на оперативные аэродромы, в том числе на находящиеся на территории России", — отмечается в тексте публикации.

Кроме того, экипажи выполняют парашютное и беспарашютное десантирование подразделений сил специальных операций, добавили в белорусском оборонном ведомстве.