С курсом президента Украины Владимира Зеленского согласны не все жители страны, и этим людям нужно объединяться. Так считает оппозиционный политик Виктор Медведчук. По его мнению, нужно, чтобы был услышан "голос другой Украины".

"Тот "монолит", который якобы представляется Зеленским, — это монолит, который высосан из пальца. Это монолит на штыках. Он сегодня представляет Украину и говорит, что украинский народ объединился в вопросе антироссийской истерии и пещерной русофобии. Это не так", — отметил Медведчук в интервью RT.

По мнению политика, на данный момент Украины по факту не существует, поскольку страна не соответствует статусу независимой и правовой державы. Медведчук указал, что она потеряла суверенность в 2014 году, когда перешла под управление Запада. Он считает, что сейчас важно понимать, каким будет будущее украинцев.

Чтобы объединить тех, кто не согласен с нынешним режимом президента Владимира Зеленского, Медведчук планирует создать общественное движение. По его мнению, оно развенчает миф о том, что страна объединена идеей поддержки нынешней власти. Политик считает, что в это движение войдут миллионы украинцев со всего мира.