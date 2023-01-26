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26 января, 07:45
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Путин на встрече с главой Nord Stream 2 назвал цели СВО гостайной

Глава Nord Stream 2 Варниг рассказал о беседе с Путиным о целях спецоперации на Украине

<p>Обложка © ТАСС / Михаил Метцель / picture alliance / SvenSimon-The</p>

Обложка © ТАСС / Михаил Метцель / picture alliance / SvenSimon-The

Исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг рассказал о беседе в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным после начала спецоперации на Украине. Речь шла о целях СВО, рассказал глава газопровода в интервью газете Zeit.

По словам Варнига, это был секретный разговор, который случился спустя несколько месяцев после начала спецоперации. Он спросил Путина, какие РФ преследует цели в СВО. "Вы хотите Одессу, Харьков, всю Украину или даже больше?" — поинтересовался Варниг. Российский президент в ответ сказал лишь, что это "государственная тайна".

В США заявили, что решение Путина по Украине привело Вашингтон к суете и отчаянию

В США заявили, что решение Путина по Украине привело Вашингтон к суете и отчаянию

Ранее Путин назвал целью спецоперации на Украине защиту России и её жителей от угроз на прилегающих исторических территориях страны. Их нельзя допустить, подчеркнул президент РФ.

Светлана Оперук

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