Путин на встрече с главой Nord Stream 2 назвал цели СВО гостайной

Исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг рассказал о беседе в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным после начала спецоперации на Украине. Речь шла о целях СВО, рассказал глава газопровода в интервью газете Zeit .

По словам Варнига, это был секретный разговор, который случился спустя несколько месяцев после начала спецоперации. Он спросил Путина, какие РФ преследует цели в СВО. "Вы хотите Одессу, Харьков, всю Украину или даже больше?" — поинтересовался Варниг. Российский президент в ответ сказал лишь, что это "государственная тайна".