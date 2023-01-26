Путин на встрече с главой Nord Stream 2 назвал цели СВО гостайной
Глава Nord Stream 2 Варниг рассказал о беседе с Путиным о целях спецоперации на Украине
Обложка © ТАСС / Михаил Метцель / picture alliance / SvenSimon-The
Исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг рассказал о беседе в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным после начала спецоперации на Украине. Речь шла о целях СВО, рассказал глава газопровода в интервью газете Zeit.
По словам Варнига, это был секретный разговор, который случился спустя несколько месяцев после начала спецоперации. Он спросил Путина, какие РФ преследует цели в СВО. "Вы хотите Одессу, Харьков, всю Украину или даже больше?" — поинтересовался Варниг. Российский президент в ответ сказал лишь, что это "государственная тайна".
Ранее Путин назвал целью спецоперации на Украине защиту России и её жителей от угроз на прилегающих исторических территориях страны. Их нельзя допустить, подчеркнул президент РФ.
Новости
В Петербурге спасли младенца, замерзающего на остановке рядом с пьяной спящей матерью
сегодня в 07:44
Медведчук предложил создать движение украинцев, не согласных с политикой Зеленского
сегодня в 07:37
Рогозин назвал российское оружие, способное автоматически поражать танки Abrams и Leopard
сегодня в 07:36