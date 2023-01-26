Назван самый красивый мужчина в мире, и он идеален на 93%

Британский актёр Реге-Жан Пейдж назван самым красивым мужчиной в мире. Об этом сообщает издание Metro со ссылкой на руководителя центра косметической и пластической хирургии в Лондоне Джулиана Де Сильву.

"Реге одержал победу благодаря своему классически красивому лицу и великолепным карим глазам. Его губы идеальной формы также получили высокую оценку", — отметил Де Сильва и подчеркнул, что актёр идеален на 93,65%.

Впрочем, даже Пейдж не идеален. По словам специалиста, немного заниженный балл получил нос актёра. Добавим, что следом за 34-летним британцем расположились австралийский актёр Крис Хемсворт, его американский коллега Майкл Би Джордан и певец Гарри Стайлс.





