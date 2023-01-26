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26 января, 08:01
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Назван самый красивый мужчина в мире, и он идеален на 93%

Metro назвало актёра Реге-Жана Пейджа самым красивым мужчиной мира

<p>Актёр Реге-Жан Пейдж. Обложка © ТАСС / AP / Scott Garfitt</p>

Актёр Реге-Жан Пейдж. Обложка © ТАСС / AP / Scott Garfitt

Британский актёр Реге-Жан Пейдж назван самым красивым мужчиной в мире. Об этом сообщает издание Metro со ссылкой на руководителя центра косметической и пластической хирургии в Лондоне Джулиана Де Сильву.

"Реге одержал победу благодаря своему классически красивому лицу и великолепным карим глазам. Его губы идеальной формы также получили высокую оценку", — отметил Де Сильва и подчеркнул, что актёр идеален на 93,65%.

Впрочем, даже Пейдж не идеален. По словам специалиста, немного заниженный балл получил нос актёра. Добавим, что следом за 34-летним британцем расположились австралийский актёр Крис Хемсворт, его американский коллега Майкл Би Джордан и певец Гарри Стайлс.

  • Актёр Крис Хемсворт. Фото © Getty Images / Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic
    Актёр Крис Хемсворт. Фото © Getty Images / Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic
  • Актёр Майкл Би Джордан. Фото © Shutterstock
    Актёр Майкл Би Джордан. Фото © Shutterstock
  • Певец Гарри Стайлс. Фото © Getty Images / Kevin Mazur
    Певец Гарри Стайлс. Фото © Getty Images / Kevin Mazur

Актёр Крис Хемсворт. Фото © Getty Images / Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

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Артур Белкин

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