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26 января, 08:10

"Да здравствуют русские": Отец Джоковича сфотографировался с флагом РФ и вывел организаторов Australian Open

Отец Джоковича сфотографировался с российским флагом на Australian Open

Отец бывшей первой ракетки мира, серба Новака Джоковича, Срджан после матча сына против россиянина Андрея Рублёва сфотографировался с фанатами, которые держали флаги РФ с изображением президента Владимира Путина.

На опубликованных в Сети кадрах видно, что отец Джоковича остановился возле группы болельщиков, у которых в руках были российские флаги. После этого он произнёс: "Да здравствуют русские!" — и удалился.

Однако организаторы Australian Open не могли пропустить это мимо и вынесли предупреждение Новаку Джоковичу, сообщает The Telegraph. По данным издания, самого спортсмена и членов его семьи предупредили о недопустимости продвижения политических взглядов в ходе соревнований.

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Ранее Лайф рассказывал, что фанаты Новака Джоковича развернули российский флаг с портретом президента РФ Владимира Путина у стадиона в Мельбурне, где теннисист встречался с Андреем Рублёвым в четвертьфинале Australian Open.

Обложка ©

YouTube / Aussie Cossack

Артур Белкин

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