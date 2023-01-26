"Да здравствуют русские": Отец Джоковича сфотографировался с флагом РФ и вывел организаторов Australian Open

Отец бывшей первой ракетки мира, серба Новака Джоковича, Срджан после матча сына против россиянина Андрея Рублёва сфотографировался с фанатами, которые держали флаги РФ с изображением президента Владимира Путина.

На опубликованных в Сети кадрах видно, что отец Джоковича остановился возле группы болельщиков, у которых в руках были российские флаги. После этого он произнёс: "Да здравствуют русские!" — и удалился.

Однако организаторы Australian Open не могли пропустить это мимо и вынесли предупреждение Новаку Джоковичу, сообщает The Telegraph. По данным издания, самого спортсмена и членов его семьи предупредили о недопустимости продвижения политических взглядов в ходе соревнований.